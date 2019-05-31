Цена нефти Brent опустилась ниже $62

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 31 мая, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $62 за баррель 12 февраля 2019 года.-0-
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