Цена нефти Brent поднялась на 2% на фоне инцидента в Ормузском проливе

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,98%, до $63,18 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Нефть дорожает на фоне сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил. На борту находятся 23 моряка, информации о пострадавших не поступало.-0-