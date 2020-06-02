Цена нефти Brent поднялась выше $39

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11.25 по московскому времени, сообщает ТАСС.

В последний раз цена на нефть марки Brent находилась выше $39 за баррель 11 марта текущего года.

Нефть сорта WTI растет на 1,3% - до $36,27 за баррель.

В начале марта министры нефти стран - участниц ОПЕК и государств, не входящих в картель, не смогли продлить сделку о сокращении добычи сырья. На фоне распространения коронавируса и разрыва сделки мировые цены на нефть обвалились. В частности, 20 апреля стоимость майских фьючерсов нефти WTI опустилась до отметки минус $37,63 за баррель. Вслед за WTI обвалились цены и на июньские фьючерсы Brent и российской Urals. Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было заключено 12 апреля и начало действовать с 1 мая. Согласно ему в мае и июне общее сокращение добычи должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки, а Россия и Саудовская Аравия не смогут добывать более 8,5 млн баррелей в сутки. 11 мая стало известно, что Саудовская Аравия в июне добровольно сократит добычу еще на 1 млн баррелей в сутки. О дополнительных снижениях также объявили Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.-0-