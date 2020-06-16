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16 июня 2020, 12:50

Цена нефти Brent превысила $40

Фото tellerreport.com
Фото tellerreport.com

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту на уровне 2,6% после снижения на старте торгов и в моменте достигала отметки в $40,77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 12.08 по московскому времени, сообщает ТАСС.

В то же время стоимость нефти сорта WTI выросла на 2,2% - до $38,25 за баррель.

11 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне ускорила падение и опустилась до $37,94 за баррель. Нефть сорта WTI торговалась на уровне $35,68 за баррель.-0-

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