Цена нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,85%, до $43,99 за баррель по состоянию на 11.44 мск. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $44,06, свидетельствуют данные торгов, которые приводит РБК.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в сентябре вырос на 1,17% - до $41,4 за баррель.

Цены на нефть выросли вслед за повышением спроса инвесторов на рисковые активы на мировых площадках. Позитивные новости об испытаниях вакцин и соглашение о новых мерах стимулирования в ЕС улучшили настрой инвесторов. Более существенному росту котировок сырья мешали опасения повторного введения карантинных мер во многих странах.-0-