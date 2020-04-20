Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 7,9% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла $25,87 за баррель. Такие данные торгов на 21.12 по минскому времени приводит ТАСС.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $26 за баррель 2 апреля текущего года.

Кроме того, по данным торгов на 20.56 стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула почти на 100% - до $0,01 за баррель. Впервые в истории нефть этой марки достигла нулевой отметки.

По состоянию на 21.10 майский фьючерс нефти WTI торговался уже на уровне минус $1,43 за баррель. В свою очередь цена сорта WTI с поставкой в июне опустилась на 14,1% - до $21,5 за баррель.

Срок окончания обращения майского фьючерса - 21 апреля.-0-