Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11.13. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РБК.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне снижается на 3,47%, до $23,88 за баррель.

На минувшей неделе цена нефти Brent впервые с 15 апреля поднялась выше $30 за баррель. Фьючерс начал дорожать на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+. Страны участницы картеля договорились сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. С июля по декабрь сокращение составит 8 млн, а с января 2021 до конца апреля 2022 года - 6 млн баррелей в сутки.-0-