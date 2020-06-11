Цена нефти Brent упала ниже $40

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 5,6%, в моменте достигая $39,27 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15.30 по московскому времени, сообщает ТАСС.

В то же время цена сорта WTI теряет 6,8% и торгуется на уровне $37,06 за баррель.

Как сообщалось, 8 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE достигла $43,02 за баррель. До этого стоимость нефти этого сорта поднималась выше $43 за баррель три месяца назад - 6 марта.-0-