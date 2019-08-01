Цена нефти Brent упала ниже $61 за баррель

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 1 августа снизилась на 6,24% - до $60,60 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 19 июня.

Нефть дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд.-0-