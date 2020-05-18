Цена нефти Brent впервые с 13 апреля превысила $33

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 4,15% - до $33,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03.42 по московскому времени, сообщает ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась выше $33 за баррель 13 апреля 2020 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 4,54% и находится на отметке $30,86 за баррель.

Как сообщает РБК, в начале марта министры нефти стран - участниц ОПЕК и государств, не входящих в картель, не смогли продлить сделку о сокращении добычи сырья. На фоне распространения коронавируса и разрыва сделки мировые цены на нефть обвалились. В частности, 20 апреля стоимость майских фьючерсов нефти WTI опустилась до отметки минус $37,63 за баррель. Вслед за WTI обвалились цены и на июньские фьючерсы Brent и российской Urals. Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было заключено 12 апреля и начало действовать с 1 мая. Согласно ему в мае и июне общее сокращение добычи должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки, а Россия и Саудовская Аравия не смогут добывать более 8,5 млн баррелей в сутки. 11 мая стало известно, что Саудовская Аравия в июне добровольно сократит добычу еще на 1 млн баррелей в сутки. О дополнительных снижениях также объявили Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.-0-