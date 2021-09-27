Цена нефти Brent впервые с 2018 года превысила $79 за баррель

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила $79 впервые с 2018 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные торгов биржи ICE.

Сегодня утром цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,14%, до $78,11 за баррель. Ноябрьские поднимались до $79,03 и позже достигли показателя в $79,13, показав рост +1,3%. Отмечается, что цены превысили показатели в $79 за баррель впервые с 23 октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись до $75,02 за баррель.

24 сентября стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent с поставкой в ноябре 2021 года поднималась до $78,01 за баррель, 15 сентября цена была $75 за баррель.

По информации РИА Новости, рынок ожидает повышения спроса на сырье. При этом мировые запасы нефти сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму. Страны ОПЕК+, в свою очередь, смягчают ограничения на добычу очень медленными темпами, что давит на предложение, сообщает агентство со ссылкой на Bloomberg.-0-