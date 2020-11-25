Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $49 за баррель

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,51% и достигла $49,06 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.

WTI торгуется на уровне $46,19 за баррель - на 2,85% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

К 21:41 нефть марки Brent замедлила рост до 2,15% и находилась на отметке в $48,89 за баррель. Нефть WTI дорожала на 2,54% и достигла уровня $46,05 за баррель.-0-