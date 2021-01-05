Цена нефти марки Brent повысилась на фоне решений стран ОПЕК+

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость нефти Brent с поставкой в марте 2021 года к отметке закрытия предыдущей сессии выросла на 5,23% и достигла $53,76 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 5,2% - до $50,25 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE на 21:22 мск.

По состоянию на 21:40 мск, нефть сорта Brent торговалась по 53,67 долл. за баррель (+5,05%), а нефть WTI - по 50,1 долл. за баррель (+4,9%).

Отмечается, что нефтяные котировки растут на фоне решений, принятых на заседании стран ОПЕК+.-0-