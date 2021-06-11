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11 июня 2021, 19:22

Цена нефти марки Brent превысила $73 за баррель впервые с 2019 года

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,79% до $73,09 за баррель, сообщает ТАСС.

Такие данные фиксировались на торговой площадке на 18.12 по минскому времени. К 18.22 цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $72,96 за баррель, что на 0,61% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $73 за баррель 20 мая 2019 года.

В то же время нефть марки WTI дорожает до $71,06 за баррель (плюс 1,1%), превысив показатель в $71 за баррель впервые с 15 октября 2018 года.-0-

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