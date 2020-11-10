Цена нефти марки Brent растет на 2,5%

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 2,5%, до $43,45 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, сообщает ТАСС.

К 20:39 нефть марки Brent замедлила рост и торговалась уже на уровне $43,2 за баррель (+1,89%). Нефть сорта WTI растет на 1,79%, до $41,35 за баррель.

Рост стоимости нефти Brent происходит на фоне публикации отчета Минэнерго США. Министерство понизило прогноз цены нефти Brent в 2020 году до $40,61 с $41,19 за баррель. В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на уровне $46,59 за баррель.

Минэнерго понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,39 млн баррелей (-0,5%) и немного повысило на 2021 год - до 11,1 млн баррелей с 11,09 млн баррелей.-0-