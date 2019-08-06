Цена нефти марки Brent упала ниже $59 за баррель

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,67% - до $58,81 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

После этого нефть прекратила падение, поднявшись в цене до $59,17 за баррель на 22:08, что на 1,07% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз нефть Brent была дешевле $59 12 июня.-0-