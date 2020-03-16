Цена нефти на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $31

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 8,5%, достигнув $30,97 за баррель, сообщает ТАСС.

В последний раз цена нефти данного сорта находилась на этом уровне в феврале 2016 года.

Нефть марки WTI упала на 5,6% и торгуется $30,3 за баррель.

Цены на нефть падают на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в связи с борьбой с рисками из-за коронавируса.-0-