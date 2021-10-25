Цена нефти WTI впервые с 2014 года поднялась выше $85 за баррель

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на нефть американской марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет, и поднялась выше $85 за баррель, сообщает РИА Новости.

Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI торгуются по $85,03 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,11% - до $85,59 за баррель.

По данным Goldman Sachs, мировой спрос на нефть уже достиг 99 млн баррелей в сутки и скоро вернется к доковидному уровню в 100 млн, поскольку большая часть азиатских потребителей уже восстанавливается после дельта-штамма.-0-