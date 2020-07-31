Цена золота обновила исторический максимум

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню, существовавшему на момент закрытия предыдущей сессии, и достигла $2005,4 за тройскую унцию. Соответствующие данные торговой площадки на 10.01 мск приводит ТАСС.

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.

27 июля цена золота достигла $1912 за тройскую унцию. До этого, в сентябре 2011 года, стоимость находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию.

На фоне пандемии на рынке золота наблюдалось падение цен, однако сейчас ему удалось восстановиться.-0-