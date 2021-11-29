Центр Гамалеи подал заявку на исследование вакцины для детей от шести лет

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России подал документы на исследования вакцины от коронавируса среди детей от шести лет, сообщает РИА Новости.

В конце ноября в России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Она получила название "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М". Как пояснял помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, прививку детям будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.-0-