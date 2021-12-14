Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм омикрон

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи уже разработал модификацию вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма коронавируса, она проходит первый этап клинических испытаний. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.

Александр Гинцбург отметил, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что омикрон вытеснит дельта-штамм. "Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время вакцина проходит первую стадию клинических испытаний", - сказал ученый.

По словам Гинцбурга, первые данные об эффективности вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса омикрон могут быть получены уже на следующей неделе.-0-