Центр им. Чумакова доказал эффективность вакцины от полиомиелита против COVID-19

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Живая вакцина от полиомиелита способна предотвращать коронавирус, это было доказано в результате эксперимента специалистов Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Об этом заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов, сообщают "Известия".

Уточняется, что эксперты проверили гипотезу ученых о том, что россиян от COVID-19 защищает неспецифический иммунитет - однотипные реакции иммунной системы на инфекции. Так, в 1960-х годах советский вирусолог академик Михаил Чумаков выразил мнение, что вакцина от полиомиелита может обеспечить более легкую форму течения гриппа. В настоящее время теория была проверена применительно к коронавирусу.

"Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали", - отметил Ишмухаметов.

Тем не менее, как добавили ученые, прививка от полиомиелита "оставлена в стороне", так как ее можно назвать вариантом, оказывающим скорую помощь больным.

Как сообщает ТАСС, глава центра отметил, что в наблюдательном исследовании приняли участие более 600 человек в Кирове.

Центр им. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором Института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок. Сотрудники центра также разработали инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", которую 19 февраля зарегистрировал Минздрав России. Она стала третьей российской вакциной от коронавируса после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны".-0-