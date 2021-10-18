Центр им.Гамалеи: необходимости в модификации российской вакцины "Спутник V" пока нет

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимости в модификации российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции пока нет. Об этом сообщил в понедельник руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им.Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Прямо сейчас мы не нуждаемся в смене вакцинного штамма, несмотря на то, что (штамм. - Прим. ТАСС) дельта сильно отличается, сильно изменил ход пандемии в мире", - сказал он, отвечая на вопрос относительно возможной модификации российской вакцины против коронавируса.

При этом Гущин отметил, что проблем с подготовкой нового отдельного модифицированного варианта вакцины в центре нет. "В центре им.Гамалеи есть варианты модификации вакцинного штамма. И мы делали на протяжении всего этого года, начиная с конца прошлого года, когда пошли первые сообщения о вариантах коронавируса, вызывающих опасения, модифицированный вариант под альфа, бета и гамма штамм", - уточнил он.

По словам эксперта, эффективность вакцины с использованием старого варианта штамма остается высокой. Тогда как ревакцинация против коронавируса поднимает уровень антител в организме человека после первичной вакцинации. "И вакцинация, и ревакцинация исходными препаратами, которые созданы в нашей стране, продолжают работать против дельты. Те данные, которые у нас есть, показывают, что даже однократная иммунизация первым компонентом работает на уровне выше 70%, а двукратная иммунизация дает эффективность выше 80%, выше 90% защиты от госпитализации и выше 95% защиты от летальных случаев", - добавил Гущин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 240,7 млн человек, около 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 027 012 случаев заражения, выздоровели 7 017 055 человек, умерли 224 310.-0-