Центр немецкого Хемница оцепили из-за угрозы взрыва

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр немецкого города Хемниц в федеральной земле Саксония перекрыт из-за угрозы террористической атаки. Стражи порядка эвакуировали людей из ряда зданий в центре. Причиной стал анонимный звонок с предупреждением о заложенной бомбе. Об этом сообщает 6 ноября немецкое издание Bild.

В 16:23 по местному времени неизвестный позвонил из телефонной будки и заявил, что в городе должна взорваться бомба.

Это уже третий аналогичный звонок за последнюю неделю. Полиция не исключает хулиганских мотивов, однако после громкого убийства в конце августа местного жителя в городе сложилась напряженная обстановка.-0-