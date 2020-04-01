Центр по борьбе с пандемией коронавируса начал работу в Восточной Африке

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Восточной Африки 1 апреля создали центр по противодействию пандемии коронавируса, передает Южносуданское информационное агентство SSNA со ссылкой на текст документа.

Работа центра будет направлена на обеспечение координации усилий стран региона по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе на обмен новейшими методами лечения и статистическими данными, включающими очаги заражения.

Соглашение подписали Южный Судан, Эфиопия, Кения, Судан, Джибути, Сомали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Африканский союз, в Восточной Африке выявлен 501 случай заражения коронавирусом, умерли 9 человек. В Кении - 81 заразившийся и один умерший, в Эфиопии - 26 заразившихся, в Джибути - 30, в Судане - 7 случаев заражения и 2 умерших, в Сомали - 5 инфицированных. Официальных данных по Южному Судану нет.-0-