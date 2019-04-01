Центральная избирательная комиссия Украины начала обработку протоколов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 23.46 по киевскому времени обработала 1,16% протоколов в электронном виде на выборах президента Украины, сообщает Укринформ.
Соответствующие данные обнародованы на информационном табло в ЦИК.
Согласно этим данным, за Владимира Зеленского проголосовали 27,07% избирателей, за Петра Порошенко - 17,42%, за Юлию Тимошенко - 16,45%.
За Юрия Бойко отдали свои голоса 9,33% избирателей, за Олега Ляшко - 8,62%, за Анатолия Гриценко - 6,44%.
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