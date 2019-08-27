Центробанк Китая понизил курс юаня до минимального значения с марта 2008 года

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс национальной валюты на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар. Согласно статистике банка, это минимальное значение с 18 марта 2008 года, сообщает ТАСС.

Как отметил ведущий аналитик крупнейшего китайского инвестиционного банка CITIC Securities Мин Мин, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики. Он подчеркнул, что если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется.-0-