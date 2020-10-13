Центробанк России допускает создание цифрового рубля как новой формы денег

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровой рубль может стать новой формой денег в России наряду с наличными и безналичными, говорится в докладе Банка России, сообщает газета "Известия".

Предполагается, что цифровой рубль будет выполнять три функции: являться средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. При этом он аналогично безналичным деньгам позволит гражданам рассчитываться и платить онлайн, но в то же время им можно будет пользоваться, как и наличными деньгами, при отсутствии интернета.

При офлайн-транзакциях пользователи должны будут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке. "Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них", - отметили в регуляторе.

Для введения цифрового рубля в оборот потребуется дополнительная платежная инфраструктура, что поспособствует устойчивости и надежности бесперебойной работы платежной системы и денежных расчетов в России. Как отметили в Центробанке, эти факторы - важное условие финансовой стабильности в целом.

Оплачивать цифровым рублем, как планируется, пользователи смогут любые товары и услуги. Используя его, они смогут также делать переводы, проводить платежи организациям и государству, а также оплачивать сделки с финансовыми инструментами и цифровыми финансовыми активами.

В регуляторе подчеркнули: цифровой рубль не будет относиться к криптовалютам, так как последние не имеют единого эмитента, а также гарантий защиты прав потребителей.

Отмечается, что решения о выпуске цифрового рубля Банк России еще не принял.-0-