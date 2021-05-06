Центробанк Великобритании спрогнозировал наибольший рост ВВП страны за 80 лет

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 6 мая 2021
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:49 В БНТУ стартовали мероприятия ко Дню Победы Общество
20:40 В Рио-де-Жанейро в результате перестрелки с полицией погибли 25 человек В мире
20:27 Гомельская область и Навоийский регион Узбекистана намерены развивать сотрудничество в IT-отрасли Общество
20:12 Разработчик противораковой ДНК-вакцины: важно обеспечить экономическую доступность препарата Общество
20:04 ВОЗ: температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет В мире
19:39 Дзюдоист Юнус Бекмурзаев остановился в шаге от пьедестала турнира "Большого шлема" в Казани Спорт
19:31 Арт-объекты из игрушек, путеводитель по Минску и стикеры для Telegram - в НЦСИ открылась детская биеннале Культура
19:21 Орденом Матери награждены 204 жительницы Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей Президент
19:17 Центробанк Великобритании спрогнозировал наибольший рост ВВП страны за 80 лет В мире
19:05 Уровень заболеваемости коронавирусом в Минске снизился по сравнению с прошлой неделей Регионы
18:54 Илон Маск в 2020 году заработал рекордные $11 млрд на посту гендиректора Tesla Технологии
18:47 Белорусские гандболисты узнали соперников по групповому этапу ЧЕ Спорт
18:42 Прокуроры Могилевской области обсудили эффективность мер по предупреждению правонарушений Регионы
18:41 За оскорбление правоохранителей задержан работающий врачом в России белорус Происшествия
18:37 В Минске 9 мая изменятся маршруты некоторых автобусов Регионы
18:36 Правительство приняло меры по поддержке экспорта Экономика
18:32 В Минске прошло заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб МИД СНГ Общество
18:21 В Минском районе задержаны два наркодилера Происшествия
18:19 Белорусский дзюдоист Вадим Шока занял 5-е место на турнире "Большого шлема" в Казани Спорт
18:14 Госстандарт внес изменения в правила подтверждения соответствия Экономика
18:13 Крупко: важно передать подрастающему поколению правду о войне и цене нашей Победы Общество
18:07 "БелГИЭ" и "Белтелеком" занимаются перестройкой цифрового телевидения в полосе частот под 5G Экономика
17:58 Худык: мы обязаны помнить и чтить героев Великой Отечественной войны Общество
17:57 Мозырские пограничники задержали нарушителя госграницы Происшествия
17:56 В Чашниках 93-летний пенсионер упал в колодец Происшествия
17:45 Суд Сморгонского района восстановил права незаконно уволенного работника Регионы
17:43 ФОТОФАКТ: Выставка красоты и здоровья "Интерстиль" проходит в Минске Регионы
17:42 Чествование ветеранов Великой Отечественной войны состоялось в БГУ Общество
17:37 Курсанты университета МЧС из Казахстана почтили память земляков, павших в боях за Беларусь Общество
17:34 Лискович 13 мая проведет личный прием граждан Общество
Все новости
Все новости
В мире
06 мая 2021, 19:17

Центробанк Великобритании спрогнозировал наибольший рост ВВП страны за 80 лет

Фото Reuters
Фото Reuters
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Уровень заболеваемости коронавирусом в Минске снизился по сравнению с прошлой неделей
Отраслевой профсоюз медиков оценил запасы средств защиты в медучреждениях

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Великобритании по итогам 2021 года увеличится на 7,25%, что станет самым высоким показателем роста национальной экономики с 1941 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованный доклад Банка Англии, выполняющего в Соединенном Королевстве роль центрального банка.

Изначально регулятор предполагал, что британский ВВП в 2021 году вырастет на 5%, однако, как отметили специалисты, строгие ограничения, действовавшие в стране с января по середину апреля для борьбы с распространением коронавируса, оказали не столь негативный эффект на экономику королевства, как ожидалось. Кроме того, Банк Англии в пересмотренном прогнозе позитивно отреагировал на продление правительством Великобритании до конца сентября схемы выплаты до 80% от размера зарплаты людям, которые в рамках противоэпидемических мер были отправлены в принудительные отпуска.

В то же время Банк Англии скорректировал в сторону снижения прогноз роста британского ВВП в 2022 году - с 7,25% до 5,75%. При этом в целом эксперты регулятора полагают, что экономика страны вернется к тому состоянию, в котором она находилась до пандемии коронавируса, уже в IV квартале 2021 года, а не в начале 2022 года, как считалось ранее.

По итогам 2020 года британский ВВП упал на 9,8% вследствие пандемии коронавируса. По оценке Банка Англии, это стало самым крупным сокращением экономики Великобритании с 1709 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВВП Великобритания вирус
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото AP В Рио-де-Жанейро в результате перестрелки с полицией погибли 25 человек
Фото Shutterstock ВОЗ: температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет
Фото из архива В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Фото Reuters Бундестаг ФРГ одобрил послабления для привитых от COVID-19 и выздоровевших
Фото РИА Новости Армения отменила ограничения на въезд для привитых от COVID-19 туристов
Фото из архива В России за сутки выявили 7639 случаев заражения COVID-19
Главное
Во время совещания "Нам нужны действительно государственные люди" - у Лукашенко вновь обсудили законодательство о госслужбе
Сергеенко: новый закон о госслужбе предполагает усиление ответственности чиновников
Беларусь и Молдова стремятся выстраивать полноценное сотрудничество в разных сферах - Головченко
Темпы взаимной выгоды: поставки песка на строительство комплекса Minsk World возрастут на треть
Топ-новости
Орденом Матери награждены 204 жительницы Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей
Червяков: запуск нового инвестиционного цикла - задача национального масштаба
КС признал закон о недопущении реабилитации нацизма соответствующим Конституции
"Стандартный набор заезженных клише" - МИД высказался о заявлениях G7 по Беларуси
Правительство приняло меры по поддержке экспорта
Карпенко: в учебном и воспитательном процессах тема ВОВ - одна из ключевых
В Минске 9 мая изменятся маршруты некоторых автобусов
Уровень заболеваемости коронавирусом в Минске снизился по сравнению с прошлой неделей
МВД предупреждает о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая
Худык: мы обязаны помнить и чтить героев Великой Отечественной войны
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
Лискович 13 мая проведет личный прием граждан
Надтачаев: сегодня происходят попытки подменить смыслы и факты о Великой Отечественной войне
В Беларуси до конца недели сохранится дождливая погода
Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Сен-Мало
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.