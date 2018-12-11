Центробанки Европы прекратят выпуск банкноты номиналом 500 евро

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральные банки Европы решили прекратить выпуск самой крупной банкноты в евро, чтобы снизить уровень преступности, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Австрийский национальный банк и Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) прекратят выпуск купюр номиналом 500 евро 26 апреля 2019 года, а 17 других центральных банков еврозоны сделают это еще раньше - 26 января 2019 года.

Сторонники прекращения выпуска банкноты достоинством 500 евро надеются, что эта мера уменьшит объемы незаконного оборота денег и финансирования организованной преступности: торговцы людьми, террористы и преступники чаще всего пользуются наличными деньгами, а отсутствие крупных купюр усложнит их работу. Однако такая точка зрения вызывает сомнения, поскольку купюры номиналом 500 евро по-прежнему остаются законным платежным средством и подлежат обмену на неопределенный срок.

В начале мая 2016 года Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) постановил, что производство и выпуск банкноты достоинством 500 евро будут прекращены к концу 2018 года. В этой связи ЕЦБ планировал заменить банкноты в 500 евро денежными знаками номиналом 100 и 200 евро серии "Европа". Обновленная серия банкнот "Европа" достоинством 100 и 200 евро с улучшенными функциями защиты будет выпущена 28 мая 2019 года.-0-