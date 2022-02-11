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11 февраля 2022, 21:20

Цены на энергоносители в Германии подскочили на 20,5%

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе рост потребительских цен в ФРГ составил 4,9% в годовом выражении после достижения в декабре максимума почти за 30 лет. Цены на энергоносители подскочили на 20,5%. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Потребительские цены в Германии в январе 2022 года выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщило в пятницу Федеральное статистическое ведомство (Destatis), подтвердив первоначальные оценки. В декабре 2021 года повышение цен составляло 5,3% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 1992 года.

Цены на энергоносители в прошлом месяце подскочили на 20,5% по сравнению с январем 2021 года, ускорив темпы роста после повышения на 18,3% в декабре.

На фоне продолжающегося роста цен на энергоносители институт экономических исследований, находящийся в Мюнхене, заметно повысил прогноз инфляции на текущий год. Теперь ожидается, что инфляция по итогам 2022 года составит около 4% по сравнению с 3,1% годом ранее. Предыдущий прогноз, опубликованный в декабре, предполагал инфляцию на уровне 3,3%. В последний раз более высокий показатель был зафиксирован в 1993 году - 4,5%.-0-

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