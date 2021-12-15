Цены на газ в Европе превысили $1550 за тысячу кубометров

15 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов впервые с 6 октября превысили $1550 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает РИА Новости.

Стоимость фьючерсов по индексу нидерландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила $1480, после небольшого снижения начала демонстрировать рост и на 10.22 (по минскому времени) составила $1553,9, что на 3,7% выше расчетной цены накануне - $1499 за тысячу кубометров.

Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила $960, а сейчас же, по расчетам РИА "Новости", аналогичный показатель вырос почти до $1190. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до $950, сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в $1130. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше $1200 за тысячу кубометров.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля - мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне $250-300 за тысячу кубометров. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.-0-