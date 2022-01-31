Цены на нефть Brent достигли семилетнего максимума

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на нефть марки Brent в ходе торгов сегодня достигли максимума за семь лет, следует из данных лондонской бирже ICE. Об этом сообщает газета "Известия". Стоимость мартовских контрактов на нефть Brent составила $91,02 за баррель. Цена Brent доходила до отметки $91,7 за баррель. Такие цены фиксировались впервые с октября 2014 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $87,78 за баррель. Отмечается, что рост цен на нефть продолжается уже несколько недель. 28 января цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!