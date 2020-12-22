Цены на нефть падают на фоне новостей о новом штамме коронавируса

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на нефть продолжили падать на сегодняшних торгах на фоне новостей о новом штамме коронавируса в Великобритании, что вызвало опасения по поводу восстановления спроса на топливо, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,1% - до $50,37 за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,2% - до $47,38 за баррель.

21 декабря падение цен на нефть составило 3%, что частично нивелировало тот рост, который наблюдался в последнее время на фоне развертывания вакцинации против COVID-19.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса стал причиной вспышки заболевания, зафиксированной в последние дни на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса до 70% более заразная, нежели известный до этого штамм. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии 20 декабря был введен более жесткий локдаун. Ряд стран заявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.-0-