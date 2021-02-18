Цены на нефть продолжают расти на фоне аномальных морозов в США

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на нефть снова выросли в связи с аномальным похолоданием в США, вследствие чего добыча нефти в ближайшие несколько недель может существенно сократиться. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки WTI (Западный Техас) к 18 февраля выросли в цене на 46% до $61,6 за баррель. Также стоимость нефтяной смеси марки Brent впервые с 20 января текущего года поднялась выше $65 за баррель.

Аномальные холода сохраняются в ключевом для американской энергетики штате Техас, провоцируя перебои в добыче нефти и газа. Перебои с электричеством в Техасе также повлияли на выработку электроэнергии в Мексике.-0-