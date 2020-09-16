Цены на нефть растут из-за приостановки добычи и падения запасов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на нефть растут второй день подряд на фоне приостановки добычи в США и выхода отчета, показавшего снижение запасов нефти. Об этом сообщает Reuters.

На торгах 16 сентября фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,43% до $41,11 за баррель, а на WTI прибавили 1,75% - до $38,95 за баррель.

Более 25% добычи нефти и газа в США было прекращено, а нефтяные терминалы были закрыты 15 сентября из-за урагана "Салли", подошедшего к побережью Мексиканского залива. "Наша текущая оценка общей потери добычи, связанной с "Салли", составляет от 3 до 6 млн баррелей нефти примерно за 11 дней", - говорится в записке Rystad Energy.

Запасы нефти в США резко снизились на прошлой неделе, показал 15 сентября отчет Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти сократились на 9,5 млн баррелей до 494,6 млн за неделю, завершившуюся 11 сентября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,3 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 15 сентября снизило прогноз спроса на нефть в 2020 году, сославшись на осторожность в отношении темпов экономического восстановления после пандемии коронавируса. Между тем Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила, что ожидает более резкого падения мирового спроса на нефть, чем прогнозировалось ранее.-0-