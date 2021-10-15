Цены на цветные металлы бьют рекорды из-за снижения поставок на фоне энергетического кризиса

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на цветные металлы бьют рекорды на фоне снижения поставок, связанного с сокращением европейскими и китайскими металлургическими заводами производства из-за развития глобального энергетического кризиса, сообщает РБК.

Цена контрактов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) превысила уровень $10 тыс. за тонну. Фьючерс на медь сегодня вырос на 2,7% - до $10 282 за тонну. На этой неделе цена металла выросла более чем на 9% и теперь находится недалеко от рекордного значения $10 747,5, достигнутого в мае.

По данным Reuters, цены на медь продемонстрировали самый большой недельный прирост с 2016 года, поскольку скачок цен на электроэнергию вызвал опасения, что предложение металла может быть снижено из-за того, что запасы биржи находятся на минимальном уровне.

Из-за высокого спроса запасы меди на складах, зарегистрированных на Лондонской бирже металлов, упали до 14 150 т, что стало самым низким показателем за последние 20 лет, а запасы на Шанхайской фьючерсной бирже сократились до 41 668 т, что стало самым низким уровнем с 2009 года.

Стоимость других металлов также выросла. Цена фьючерсов на цинк в течение дня поднималась на 12%, до $3922 за тонну, на Лондонской бирже металлов, что является самым большим ростом с октября 2015 года, сообщил Bloomberg.

Глобальный энергетический кризис усиливает опасения участников рынка металлов относительно дефицита сырьевых товаров, поскольку европейские металлургические заводы вслед за китайскими сокращают производство на фоне резкого роста цен на электроэнергию, отметили эксперты компании SberCIB Investment Research.

Даже в том случае, если исчезнет проблема высоких цен на газ, перебои с поставками электроэнергии в Китае не прекратятся, так как цены на уголь, по всей видимости, останутся высокими как минимум на протяжении четвертого квартала 2021 года, прогнозируют аналитики. "Китайские власти принимают решительные меры, чтобы восстановить предложение на спотовом рынке угля, однако до возобновления его фактических поставок пройдет значительное время, и с учетом этого обстоятельства при прочих равных цены на цветные металлы останутся сравнительно высокими до конца 2021 года", - считают эксперты.

Также сообщается, что росту цен на рынке цветных металлов могли способствовать ожидания разгона инфляции.-0-