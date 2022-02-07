Цены резко растут, жизнь становится труднее. Европа входит в период отчаяния

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще в начале пандемии коронавируса многие прогнозировали, что после того, как медицинский аспект отойдет на второй план, пандемический кризис преобразуется в экономический и сотрясет мир. Он будет губителен, буквально смертоносен для простого народа, рабочего класса, а вот правящей элите беспокоиться нечего. Как и ожидалось, пандемия помогла еще больше разбогатеть самым богатым: они более чем в два раза преумножили свои миллиарды. Об этом говорится в статье хорватского издания Advance, перевод которой публикует "ИноСМИ".

Масштабный экзистенциальный кризис грядет рука об руку с ростом цен на энергоносители. "Виновата ли в этом пандемия? Необязательно. Как и во всех случаях, например, когда речь идет об инфляции, дефиците, перебоях в логистических поставках, пандемия - одна из причин, но не единственная. Возьмем в качестве примера инфляцию, которая сейчас резко растет в Соединенных Штатах, что, кстати, очень негативно скажется на жизни в Европе, как и все остальные американские кризисы. Основная причина - безостановочное печатание американских долларов. На протяжении нескольких десятилетий в этом "не видели проблемы" (хотя она есть), а точнее с тех пор, как американский доллар, резервная мировая валюта, перестал быть чем-то обеспечен (ранее он был обеспечен золотом), кроме как верой в то, что США останутся ведущей державой мира", - говорится в статье Advance.

Пандемия и проблемы, с ней связанные, в том числе, например, нынешняя острая нехватка работников почти во всех секторах из-за болезни или изоляции ввиду быстрого распространения омикрона, - это лишь катализаторы для тех проблем, которые накопились прежде. Рано или поздно они дали бы о себе знать всему миру, но теперь удар будет куда сильнее, поскольку времени для адаптации не остается.

В последние дни часто пишут о том, что предстоит серьезное подорожание разных услуг и товаров, начиная с парикмахерских салонов и автосервисов и заканчивая мясом и дровами. Рост цен в некоторых сегментах уже заметен, но подобное анонсирование "серьезного удорожания" теперь превратится в своего рода самоcбывающееся пророчество.

"Планируют ли государства каким-то образом спасти собственный народ, заморозив цены на основные продукты и предприняв аналогичные шаги? Может, они займутся этим только тогда, когда почувствуют, что уже рукой подать до революции или восстания, а в противном случае вряд ли. На самом деле сейчас мы наблюдаем за тем, как Европа сама вяжет себя по рукам и ногам и бросается в бездну. Качество жизни тесно связано с одним из основных ресурсов - энергией, а Европа отвергает свою энергетическую безопасность ради каких-то целей и интересов, которые даже ее собственными и не являются", - говорится в статье.

Сложилась ситуация, в которой Европа вынуждена закупать исключительно дорогой американский сжиженный природный газ, доставляемый через Атлантику, и все только ради реализации плана по изоляции России. Таким образом Европа осуществляет два американских желания: отворачивается от России и наполняет американские карманы, платя за американский газ. Исполняются два американских желания, но европейского - ни одного.

Если бы Россия нападала на соседние страны, огнем и мечом уничтожая все мирное население на своем пути, то подобную политику еще можно было бы понять. Тогда имело бы смысл согласиться на жертву, чтобы помешать гегемону разорять и убивать. Но ведь ничего подобного не происходит, отмечает издание.

Кроме того, тревожные шаги, которые предпринимает Европа, действуя осознанно против собственных интересов, в отношениях с Россией не единственное, что приводит к эскалации нынешнего кризиса. Другая проблема - очень плохо организованный переход на возобновляемые источники энергии и вообще план по борьбе с климатическими изменениями. Эта проблема, нависшая над всем миром, абсолютно реальна, а методы борьбы с ней зачастую совершенно ошибочны и придуманы прежде всего для того, чтобы вписаться в так называемую зеленую экономику.

Зеленая экономика могла бы помочь в борьбе с климатическими изменениями, но она преследует прежде всего свои интересы, а уж потом интересы людей на планете, отмечает Advance. В этом процессе жертвовать чем-то придется людям, которые будут вынуждены как-то выживать в период жесткого перехода, обретающего все более явные очертания.

Некоторые страны предупреждают об этом. Например, Польша начала рассылать своим гражданам сообщения вместе с резко возросшими счетами за электричество. В письмах говорится, что климатическая политика Европейского союза - причина более чем вдвое выросших цен на энергию. Конечно, власти в Варшаве весьма оппортунистски пользуются сложившейся ситуацией, поскольку Польша исключительно зависима от угля. Тем не менее ситуация такая, что люди страдают и теряют базовые условия жизни, и это не оправдать климатической борьбой, в которой совершенно не учитываются разорительные последствия капиталистической экономики. Просто по всему миру внушается мысль о том, что капитализм и сохранение планеты идут рука об руку. Но это обман.

"В Хорватии при всех этих кризисах, которые наслаиваются один на другой, сложилась очень специфическая ситуация. С 1 января 2023 года Хорватия перейдет на евро, и уже с сентября текущего года все ценники на товары будут в евро и кунах. Все страны, которые перешли на евро, пережили весьма значительный скачок цен на товары, включая товары первой необходимости и продукты питания. То есть мы видим, как нас психологически готовят к новой, более тяжелой реальности, которая грядет в и без того тяжелый период", - сообщает Advance.

Ситуация тяжелая не только из-за вируса. Ее ухудшают, причем намеренно, ошибочными решениями. С другой стороны, наивно было бы ожидать чего-то другого. Пандемия только усугубила внутренние противоречия и шаткость капиталистической системы.

"Сам факт того, что во время глобальной катастрофы состояния богатых так растут, - явный показатель того, что эта классовая система выгодна только одному классу, а эксплуатируемых она бросает на произвол судьбы и все более глубоких кризисов. Несомненно, начнется борьба с системой массовой эксплуатации, но большой вопрос - кто ее будет вести и с какими целями. Нет сомнений, что масштабные кризисы - это еще и большие возможности, но точно так же они представляют и большую опасность. Масштабные кризисы могут стать трамплином для очень опасных политиков, которым толпы отчаявшихся избирателей легко дадут шанс", - заключает Advance.-0-