Церемонии развода караулов на Соборной площади в Кремле приостановят из-за эпидситуации

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО) из-за ситуации с коронавирусом решила приостановить с 10 июля проведение церемоний развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле, сообщает ТАСС.

В отделе по связям с прессой и общественностью ФСО уточнили, что мера временная, и пообещали сообщить дополнительно, когда проведение церемонии будет возобновлено.

Нынешний, семнадцатый, сезон развода конных и пеших караулов Президентского полка открылся 29 мая. Предыдущий сезон был полностью пропущен из-за пандемиии коронавируса.

Обычно посмотреть церемонию каждую субботу в теплое время года на Соборной площади собирается от нескольких сотен до нескольких тысяч москвичей и гостей российской столицы.

В программе церемонии - динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, владение оружием при выполнении специальных строевых приемов. Кавалерийский почетный эскорт также выполняет различные сложные и красивые виды конного построения. Выступления военнослужащих проходят под аккомпанемент Президентского оркестра.-0-