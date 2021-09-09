Церемония прощания с Бельмондо проходит во Франции

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо, который умер в возрасте 88 лет, проходит в Доме инвалидов в Париже, сообщает радиосеть France Info.

Елисейский дворец пригласил на церемонию более 700 французов. Вместе с семьей Бельмондо в церемонии участвуют известные артисты, спортсмены, политики и другие соотечественники артиста.

Желающие попрощаться с любимым актером начали занимать очередь с раннего утра. До того, как стало известно точное время и место церемонии, французы несли цветы к дому Бельмондо на левом берегу Сены.

Похороны актера состоятся в пятницу, 10 сентября. Церемония будет проходить в церкви Сен-Жермен-де-Пре.-0-