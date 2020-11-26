Церемония прощания с Диего Марадоной в Буэнос-Айресе была завершена по просьбе семьи

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной, который скончался 25 ноября на 61-м году жизни, была завершена по просьбе семьи из-за беспорядков в городе, сообщает пресс-служба администрации президента республики.

Церемония прощания проходила в президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе. Ранее отмечалось, что проститься с гениальным футболистом придут около 1 млн человек. Церемония должна была проходить до 16.00 (22.00 по минскому времени), однако в городе начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны. Семья футболиста приняла решение прервать церемонию.

Причиной смерти легендарного футболиста стала острая сердечная недостаточность. В связи со смертью Диего Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.-0-

Выставка памяти Диего Марадоны пройдет на брестском стадионе