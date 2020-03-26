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26 марта 2020, 00:24

Церемония вручения американской театральной премии Tony переносится из-за коронавируса

Фото tonyawards.com
Фото tonyawards.com
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26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запланированное на июнь вручение американской театральной премии Tony Award переносится на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Такая информация была опубликована на сайте компании Tony Award Productions.

74-я ежегодная церемония вручения Tony должна была состояться 7 июня. Новая дата пока не определена.

"Мы объявим новые даты и представим дополнительную информацию, когда Бродвей снова откроется", - говорится в заявлении. Бродвейские театры закрыли свои двери для посетителей 12 марта.-0-

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