Церемония вручения американской театральной премии Tony переносится из-за коронавируса

Фото tonyawards.com
Новости темы "Распространение коронавируса"
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запланированное на июнь вручение американской театральной премии Tony Award переносится на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Такая информация была опубликована на сайте компании Tony Award Productions.
74-я ежегодная церемония вручения Tony должна была состояться 7 июня. Новая дата пока не определена.
"Мы объявим новые даты и представим дополнительную информацию, когда Бродвей снова откроется", - говорится в заявлении. Бродвейские театры закрыли свои двери для посетителей 12 марта.-0-