Церемония вручения "Оскара" впервые состоится на нескольких площадках

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе сегодня ночью состоится 93-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств, сообщает BBC.

"Оскар" станет первой с начала пандемии церемонией вручения кинонаград, организаторы которой попросили всех номинантов присутствовать лично, а не присоединяться по видеосвязи. Правда, не будет и обычного парада блестящих нарядов - в этом году, как ожидается, все будет скромнее. Однако организаторы все-таки пообещали "малюсенькую красную ковровую дорожку".

В этом году мероприятие проходит в апреле, а не в конце февраля, как обычно: перенести церемонию пришлось из-за сложной эпидобстановки. Продлив срок подачи заявок, Американская киноакадемия надеялась дать кинопроизводителям достаточно времени на завершение работы над фильмами, производство которых было приостановлено из-за пандемии.

Для номинантов, которые не смогут приехать в США, устроены площадки в Европе: в Лондоне (в Британском институте кино) и в Париже. В Лондоне на церемонии вручения, как ожидается, будут актрисы Ванесса Кирби, Оливия Колман и Кэри Маллиган, в Париже - режиссеры Дариус Мардер и Флориан Зеллер.

В Лос-Анджелесе церемония в этот раз пройдет не только в кинотеатре Dolby, как это было раньше, но и на сцене в здании центрального железнодорожного вокзала Union Station, построенного в 1930-х годах и известного своим испанским колониальным стилем и интерьером ар-деко. Пространство будет разделено на несколько зон, благодаря чему участники смогут соблюдать социальную дистанцию. Список гостей жестко ограничен: на церемонию вручения призов в этом году не попадут даже влиятельные члены руководства киностудий. Организаторы постарались обеспечить все возможные меры, чтобы мероприятие было безопасно для всех. Гости будут в масках, однако перед камерами для произнесения речи номинантам разрешено появляться без маски. Также без масок будут ведущие и приглашенные для вручения наград звезды, в их числе Хоакин Феникс, Брэд Питт, Риз Уизерспун, Харрисон Форд.

Начало церемонии - в 3.00 с 25 на 26 апреля по минскому времени.-0-