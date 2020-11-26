Церемонию прощания с Марадоной смогут посетить до 1 млн человек

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемонию прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной смогут посетить до миллиона человек, сообщает газета La Nacion.

Траурная церемония пройдет 26 ноября в официальной резиденции президента Аргентины, расположенной в центре Буэнос-Айреса. Церемония продлится с утра до 16 часов по местному времени. Власти прорабатывают организацию траурного мероприятия с учетом пандемии коронавируса.

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона скончался на 61-м году жизни. Его положили в больницу в городе Ла-Плата 2 ноября. Как заявил его врач Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Диего Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября его выписали из больницы. 25 ноября у него остановилось сердце.-0-

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