Церковь Греции призвала верующих вакцинироваться перед посещением храмов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Священный синод Элладской православной церкви издал сегодня циркуляр с призывом к верующим и духовенству "точно соблюдать меры защиты" от коронавируса, а также призвал верующих пройти вакцинацию перед тем, как прийти в храм, или сделать ПЦР-тест, сообщает афинская газета Naftemporiki.

"В связи со вспышкой случаев заболевания коронавирусом Священный синод в дополнение к письменным циркулярам и инструкциям обращается ко всему духовенству, а также к верующим людям, чтобы они, когда приходят в храмы, строго соблюдали все меры защиты от распространения коронавирусной болезни, и призывает всех пройти вакцинацию в соответствии с инструкциями медицинского сообщества", - говорится в объявлении Синода.

В документе подчеркивается, что священники, певцы хоров, монахи, а также другие работники храмов должны сдавать два теста в неделю (экспресс-тест или ПЦР-тест). Отмечается, что контроль будет осуществляться церковными советами.

Как сообщает ТАСС, 2 ноября правительство Греции объявило о введении новых ограничений для непривитых граждан. С 6 ноября их без теста на COVID-19 не будут пускать в банки, государственные службы, промтоварные магазины, развлекательные учреждения и парикмахерские. При этом граждане смогут свободно ходить в магазины с предметами первой необходимости, такие как продуктовые, а также в аптеки.

Правительство объявило о новых мерах после очередных антирекордов по числу инфицированных в сутки, которые были объявлены Национальной организацией здравоохранения. 30 октября число случаев составило 4696, 1 ноября - 5449, 2 ноября - 6700. 3 ноября было зарегистрировано 6150 новых случаев, за сутки умерли 49 человек. Общее число инфицированных за пандемию в 11-миллионной Греции достигло 760 592, всего умерли 16 109 человек.-0-