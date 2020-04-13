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13 апреля 2020, 20:37

Церковь из списка всемирного наследия ЮНЕСКО сгорела на Гаити

Фото Agence France-Presse
Фото Agence France-Presse

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевская церковь, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сгорела в местечке Мило рядом с городом Кап-Аитьен на севере Гаити, сообщило местное агентство Haiti Press Network.

Пожар в церкви начался в ночь на 13 апреля. Огонь полностью уничтожил купол здания диаметром около 30 м.

Причину возгорания еще предстоит установить, но версия о коротком замыкании не рассматривается, поскольку в выходные дни в Мило не было электричества, сообщает агентство Франс Пресс.

Церковь была построена в начале XIX века по приказу Анри Кристофа, самопровозглашенного короля Гаити Анри I. По его же приказу построена монументальная крепость Лаферьер, у входа в которую и был расположен собор. Вместе с другими зданиями они образовывали ансамбль Национального парка, который по решению ЮНЕСКО в 1982 году был признан достоянием всего человечества.-0-

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