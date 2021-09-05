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05 сентября 2021, 18:59

Цифровые паспорта вакцинации введут в Японии к концу года

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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К декабрю 2021 года правительство Японии собирается ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса для местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую деловую газету Nikkei.

Введение новой системы поручено управлению по цифровизации при кабинете министров. Оно приступило к работе 1 сентября.

Предполагается, что цифровые паспорта будут использоваться в первую очередь при поездках за границу. Сейчас в Японии можно получить бумажный сертификат, подтверждающий вакцинацию. По мнению японского руководства, использование такого документа не должно привести к дискриминации или принуждению к иммунизации.-0-

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