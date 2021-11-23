ЦИК Болгарии объявил о победе Румена Радева на президентских выборах

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила Румена Радева официально избранным на пост главы государства, а Илияну Йотову - на пост вице-президента страны, сообщает ТАСС.
Перед этим ЦИК Болгарии объявил окончательные результаты второго тура голосования, которое прошло 21 ноября. За Румена Радева в воскресенье проголосовали 66,72% избирателей (1 539 650 человек), а за второго претендента на высший государственный пост, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, было отдано 31,8% голосов (733 791). Против всех высказались 1,48% избирателей (34 169). Во втором туре голосования приняли участие 2 310 903 избирателя.
Румен Радев победил во всех регионах Болгарии, за исключением области Кырджали в южной части страны.-0-