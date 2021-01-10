ЦИК Казахстана сообщил предварительные данные о явке на парламентских выборах

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана после закрытия избирательных участков на всей территории страны в воскресенье к 22:00 (19:00 по московскому времени) составила 63,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константина Петрова.

"По состоянию на 22:00 избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказал Петров.

Согласно сведениям, предоставленным ЦИК Казахстана, наибольшая активность избирателей была зафиксирована в Северо-Казахстанской области, где явка составила 75,5%, а также Кызылординской области - 73,9% и Алма-Атинской области - 73,5%.

Голосование по выборам депутатов парламента Казахстана продолжается на 42 участках при представительствах страны в иностранных государствах. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.-0-