ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом на выборах президента

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком Казахстана зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 9 июня. Об этом сообщает КАЗИНФОРМ.

Действующий президент Казахстана 65-летний Касым-Жомарт Токаев выдвинут на выборы от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Он собрал необходимое количество подписей в свою поддержку, предоставил медицинское заключение о состоянии здоровья и справку в налоговые органы о доходах. Претенденту на высший государственный пост необходимо собрать 118 тыс. 140 достоверных подписей в не менее чем 12 областях, городах республиканского значения и столице.

Выдвижение кандидатов на должность главы государства началось 10 апреля и закончилось 28-го. Этап регистрации кандидатов продлится до 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.-0-